За сутки с самарских дорог убрано более 6 тонн снега

По его словам, по-прежнему остаются проблемные места там, где у обочин припаркован транспорт. Это мешает своевременно убрать участки. Более того, часть транспорта осталась с предыдущего интенсивного снегопада, который был 17–18 марта.

"Дорожные рабочие в основном трудятся в светлое время суток, ручной труд применяется. А в ночь больше техники. За сутки 21 марта вывезено 6,2 тонн снежных масс на полигоны. По всем основным магистралям для общественного транспорта к утру дороги были расчищены. Заторов, проблем в движении транспорта по ним не было", — рассказал Ненашев.

Он отметил, что в день выходит порядка 300 дорожных рабочих, основная задача которых — расчистка остановочных павильонов ожидания, тротуаров, ручной подбор. Также выходит малогабаритная техника на доочистку тротуаров.

"Вывозка снега продолжается примерно в том же объеме. План за сутки порядка 6-7 тыс. тонн вывезти. За текущий зимний сезон вывезено уже порядка 590 тыс. тонн снега. Учитывая, что у нас не характерная погода для марта месяца, за два последних снегопада мы перешли среднемесячную отметку в объеме выпавших осадков почти на 30%. Работа не останавливается. Снег вывозится для обеспечения проезда транспорта и благоприятного движения пешеходов. За прошлый год вывезено порядка 480 тыс. тонн за весь период, мы уже перешагнули эту отметку и продолжаем вывозить", — заключил замруководителя Управления благоустройства.

Как отметил замруководителя Управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства Сергей Мухранов, работы по уборке снега в связи с погодными условиями были организованы силами УК и подрядных организаций с 4:00. Всего по городу вышло более 2,6 тыс. дворников.

"Есть претензии к части УК, ТСЖ и ЖСК, которые не своевременно вышли на расчистку, либо ненадлежащим образом убрали придомовую территорию. В данном случае в районах включаются в работу административные комиссии, составляются протоколы административного правонарушения. Протокол составляется на должностное либо юридическое лицо. Цифры штрафов разнятся. Если на юридическое лицо — штраф порядка 25 тыс. руб, если на физическое лицо — от 5 до 10 тыс. рублей", — сообщил Мухранов.

По его словам, после снегопада количество дворников увеличилось, кратность уборки ежедневная. Если нет снегопадов, акцент делается на обработку противогололедными реагентами. Также немаловажное значение имеет очистка скатных кровель, особенно в местах, которые над пешеходной частью тротуаров.

МП «ГАТИ по благоустройству» и районными административными комиссиями проводится ежедневный контроль очистки скатных кровель от образовавшихся сосулек и наледи.

"Но в основном снег — на козырьках балконов и под окнами. А их уже собственники должны очищать самостоятельно. Администрациями районов проводится работа по их уведомлению, что именно они обязаны очищать. Но не каждый это производит и делает", — заключил Мухранов.