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Более 100 единиц техники ликвидирует последствия снегопада в Челябинске
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Более 100 единиц техники ликвидирует последствия снегопада в Челябинске 

АиФ 44 минуты назад
Фото: АиФ
103 единицы спецтехники обрабатывают проезжую часть Челябинска противогололёдными материалами и убирают выпавший снег, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе городской администрации.
Снегоуборочные машины работают на дорогах с самого утра. Повышение температуры воздуха спровоцировало образование снежного наката. Поэтому приступить к сплошному подметанию проезжей части дорожникам удалось только после срабатывания противогололёдных материалов. Колонны техники двигаются в сопровождении экипажей ДПС. Рабочие надеются успеть расчистить основные магистрали города до вечернего часа пик.
«В соответствии с Правилами благоустройства Челябинска на удаление снежной массы с проезжей части и формирование валов отводятся сутки с момента окончания снегопада, — отмечают в мэрии. — С 10 часов утра ведётся расчистка гостевого маршрута: от начала проспекта Ленина, по улице Лесопарковой, далее по Худякова до посёлка Благодатово, а также Уфимское и Свердловское направления. Затем тракторы и погрузчики будут производить раздвижку снежных валов, образовавшихся после прохождения колонн, в районах пешеходных переходов, перекрёстках, остановочных комплексах. Одновременно производится подметание тротуаров и плановый вывоз снега».
Напомним, утром гололёд спровоцировал на дорогах Челябинска 7-бальные пробки и стал причиной десятка ДТП.
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