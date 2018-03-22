Более 100 единиц техники ликвидирует последствия снегопада в Челябинске

103 единицы спецтехники обрабатывают проезжую часть Челябинска противогололёдными материалами и убирают выпавший снег, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе городской администрации.

Снегоуборочные машины работают на дорогах с самого утра. Повышение температуры воздуха спровоцировало образование снежного наката. Поэтому приступить к сплошному подметанию проезжей части дорожникам удалось только после срабатывания противогололёдных материалов. Колонны техники двигаются в сопровождении экипажей ДПС . Рабочие надеются успеть расчистить основные магистрали города до вечернего часа пик.

«В соответствии с Правилами благоустройства Челябинска на удаление снежной массы с проезжей части и формирование валов отводятся сутки с момента окончания снегопада, — отмечают в мэрии. — С 10 часов утра ведётся расчистка гостевого маршрута: от начала проспекта Ленина, по улице Лесопарковой, далее по Худякова до посёлка Благодатово, а также Уфимское и Свердловское направления. Затем тракторы и погрузчики будут производить раздвижку снежных валов, образовавшихся после прохождения колонн, в районах пешеходных переходов, перекрёстках, остановочных комплексах. Одновременно производится подметание тротуаров и плановый вывоз снега».

Напомним, утром гололёд спровоцировал на дорогах Челябинска 7-бальные пробки и стал причиной десятка ДТП.