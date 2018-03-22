Вывоз снега с территории округа — в приоритете для сотрудников коммунальных служб ЮВАО

Ежедневно с территории Юго-Восточного округа должны вывозить не менее 50 тысяч кубических метров снега.

Такое распоряжение было дано префектом ЮВАО Андреем Цыбиным всем коммунальным службам округа, задействованным в уборке и вывозе снега с территории юго-востока столицы на снегоплавильные пункты. Сейчас округ готовится к весне, поэтому снег активно убирают. Для очистки дорог, в том числе от оставшихся реагентов, используют и специальную коммунальную технику — пылесосы.

Кроме того, как сообщил в ходе традиционного координационного совещания по оперативным вопросам комплекса городского хозяйства на территории Юго-Восточного округа заместитель префекта Юрий Беседин, одна из важных задач для сотрудников коммунальных служб на сегодня — это приведение в порядок инфраструктуры объектов дорожного хозяйства. В округе, если позволяют погодные условия, организуется работа по промывке дорожных знаков, ограждений, остановочных павильонов и других объектов.