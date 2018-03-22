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В ближайшие дни в Кузбассе сохранится нестабильная погода
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В ближайшие дни в Кузбассе сохранится нестабильная погода 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Специалисты Кемеровского Гидрометцентра рассказали о погоде на ближайшие дни.
В пятницу днем будет тепло, столбик термометра поднимется до +3, +8°С, местами повысится до +14°С. К вечеру пройдет холодный атмосферный фронт, юго-западный ветер сменится на северо-западный с порывами до 14-19 м/с. Местами возможен мокрый снег, дождь и гололедица. Ночью температура опустится до -4, +1°С.
В субботу северо-западный ветер еще усилится, порывы могут достигать 22 м/с. Дневная температура составит +4, +9°С, местами до +16°С. Ночью похолодает до -3, -8°С, местами -13°С. В воскресенье также сохранятся неблагоприятные метеоусловия. Днем +1, +6°С, западный ветер с порывами до 23 м/с. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью столбик термометра опустится до -3, -8°С, местами до -13°С.
АиФ Кузбасс: последние новости
Ночью в Кемеровской области порывы ветра достигали 25 м/с В Кемеровской области ожидается резкое ухудшение погодных условий В середине недели синоптики ожидают в Кузбассе арктический циклон
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