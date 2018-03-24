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Перекрытие движения на Копылова в Красноярске перенесли
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Перекрытие движения на Копылова в Красноярске перенесли 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Из-за погодных условий в Красноярске перенесли изменение схемы движения на улицах Копылова, Киренского и Красной Армии, сообщили в «КрУДоре».
«Повышение температуры воздуха и дожди привели к тому, что передвижение пешеходов на маршруте без твёрдого покрытия сейчас затруднено», — говорится в сообщении. Известно лишь, что запуск движения по новой схеме состоится только после того, как комиссия убедится, что подрядной организации удалось обеспечить транспортное и пешеходное сообщение красноярцев.
Ранее «АиФ-Красноярск» сообщал, что проезд будет запрещен в связи со строительством нового подземного пешеходного перехода. В мэрии обещали закончить все работы с рок до 1 августа, однако теперь сроки могут сдвинуться из-за переноса работ.
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