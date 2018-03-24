Перекрытие движения на Копылова в Красноярске перенесли

Из-за погодных условий в Красноярске перенесли изменение схемы движения на улицах Копылова, Киренского и Красной Армии, сообщили в «КрУДоре».

«Повышение температуры воздуха и дожди привели к тому, что передвижение пешеходов на маршруте без твёрдого покрытия сейчас затруднено», — говорится в сообщении. Известно лишь, что запуск движения по новой схеме состоится только после того, как комиссия убедится, что подрядной организации удалось обеспечить транспортное и пешеходное сообщение красноярцев.