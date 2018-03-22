Вильфанд: температура воздуха в России в летние месяцы будет близка к норме

Роман Вильфанд. МОСКВА , 22 марта. / ТАСС /. Температура воздуха в летние месяцы близка к норме, в северных регионах в мае и июне прогнозируется пожароопасная ситуация, сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС директор Гидрометцентра России

"Погода в мае ожидается такая: в северной половине европейской части России, Уральского федерального округа прогнозируется температура выше нормы, осадков прогнозируется дефицит или около нормы", — сказал он.

На остальной территории России температура близка к норме, а на Дальнем Востоке прогнозируется дефицит осадков, сообщил Вильфанд.

В июне ситуация по температуре примерно такая же, как и в мае, добавил глава Гидрометцентра России. «Начиная с середины мая и в июне солнце в северных регионах не заходит», — добавил Вильфанд. Прогревание почвы приводит в этих регионах к повышенной пожароопасности, добавил он.

В июле выше нормы температура ожидается в Поволжье. В августе и сентябре температура воздуха близка к норме, рассказал Вильфанд.