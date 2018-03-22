Синоптики рассказали о погоде этим летом

Роман Вильфанд. Температура воздуха в летние месяцы будет близка к норме, на севере страны в мае и июне возможно возникновение пожароопасной ситуации, сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор Гидрометцентра России

Он уточнил, что в северной половине европейской части России, Уральского федерального округа прогнозируется температура выше нормы, осадков будет крайне мало.

На остальной территории России температура близка к норме, а на Дальнем Востоке прогнозируется дефицит осадков.

По словам Вильфанда, в июне ситуация по температуре примерно такая же, как и в мае, сказал директор Гидрометцентра России.