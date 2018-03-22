Фоторепортаж: минималистичная и безмятежная красота Финского залива

Март в этом году окончательно разочаровал своей погодой. Спасатели МЧС предупреждают горожан о сильных снегопадах и гололедице на дорогах в четверг, 22 марта. Несмотря на календарную весну, погода практически ничем не отличается от февральской.

Чтобы как-то скрасить томительное ожидание тепла, которое должно прийти в Петербург в апреле, (если верить прогнозам главного метеоролога Александра Колесова ) предлагаем полюбоваться на фотографии безмятежно-прекрасного Финского залива, которыми делятся петербуржцы в Instagram,.

Фото: @eli.mereng nutasch, @emmaminih, @na_duuu, @kseniyartuhina, @nikitosha_ra, @fakel0612

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