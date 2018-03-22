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Вильфанд предсказал весну к воскресенью
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Вильфанд предсказал весну к воскресенью 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На пресс-конференции, посвященной приближающемуся Дню метеоролога, глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам, что весна придет к воскресенью, передает "Интерфакс". «Движение весны ощущается, и по прогнозу вы это почувствуете», — сказал Вильфанд.
По его словам, 23 марта будет ветрено, возможен мокрый снег, температурный фон будет скорее зимним. Днем в субботу также будет холодно — «столбики термометров еле дотянут до нуля».
Однако уже в воскресенье ситуация изменится. Если в ночь на 24 марта — 8, — 10, то днем воздух прогреется до + 2, + 4 тепла. В понедельник 26 марта потепление продолжится — ночью уже около — 5, а днем термометры покажут до + 6.
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