В Орле за сутки вывезли более 300 тонн снега

Большое количество осадков, выпавших в Орловской области накануне, 21 марта, стал причиной снежных завалов во дворах домов и на дорогах.

Коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Снегоуборочная техника работает во всех районах областного центра. На дороги вышло 34 единицы техники МУП «Спецавтобаз»: тракторы с щетками и тележками, шесть самосвалов, бульдозер, 10 комбинированных дорожных машин, три фронтальных погрузчика.

Одновременно проводится посыпка дорог, подъемов и спусков, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов песко-соляной смесью. Мосты, путепроводы, тротуары, остановки и пешеходные переходы убирают 76 человек.

Убирать снег в Железнодорожном районе помогают экологические бригады. В ручном режиме 108 дворников чистят дворы. К уборке Северного района привлечены погрузчики «Спецавтобазы» и около 100 дворников.

В Заводском районе отметили активную работу хозяйствующих субъектов и управляющих компаний. В Советском районе работает механизированная техника «Спецавтобазы», задействованы дворники, активно работает большинство управляющих компаний.

За минувшие сутки в Орле вывезли 314 тонн снега. На посыпку дорог израсходовали 215 тонн песко-соляной смеси.