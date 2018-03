«10 вещей, которые меня бесят в Испании»: россиянка рассказала о минусах жизни за границей

Ania Lockey ведет видеоблог на YouTube, где рассказывает о теплой и солнечной Испании . Девушка с мужем уже 12 лет живет в европейской стране и периодически делится с подписчиками опытом жизни за границей. В одном из видео Анна поделилась, к чему же она так и не смогла привыкнуть за столько лет в Испании.

A post shared by Spain-Holiday (@spainholiday) on Aug 11, 2016 at 3:38am PDT Летняя жара

Основной и главной проблемой для Анны остается жара. «С чистой совестью могу сказать, что на юге Испании жара летом просто невообразимая. И это совсем неприятно. То есть если жара в 28-33 градуса тепла — жарко, тепло, хорошо, приятно, то жара в 41-46 и на солнце до 50 градусов — это очень неприятно.

На самом деле летом такое впечатление, что мы все скоро сгорим, что конец света совсем близко, и это не преувеличение. Ночью мы очень мало спим. Я, например, выматываюсь, потому что я 3-4 часа всего лишь ночью сплю. Невозможно заниматься спортом, твое тело постоянно в таком состоянии, будто бы у тебя высокая температура.

Ты не можешь нормально есть, потому что хочется что-то прохладное. Готовить тоже невозможно. Ты очень сильно потеешь, поры забиваются. У многих появляется много проблем с прыщами и так далее, потому что поры постоянно загрязняются. Я принимаю душ летом по 6 раз в день, и даже по ночам я специально встаю, чтобы сходить в душ. Это сильно сушит кожу. В общем, во всех аспектах жизни такая жара приносит очень большой дискомфорт».

A post shared by Alvaro Soler (@alvarosolermusic) on Dec 28, 2017 at 5:17am PST Зимой очень холодно

Что неприятно удивило россиянку, так это каково в Испании зимой: «Но не на улице холодно, а в помещениях. Испанские зимы на самом деле как бы теплые. То есть на улице не очень холодно, хотя мы частенько ходим в пуховиках и шапках даже на юге Испании.

Но в доме такой ужасный холод. Вот серьезно! Я дома зимой хожу в уггах, одеваюсь только в туалете при направленном на себя ветродуе — только так я могу переодеться, иначе это просто нереально.

Ну вот вы зададитесь нормальным вопросом: неужели так тяжело включить кондиционер? Тогда и летом прохладно будет, и зимой тепло. Тяжело. Потому что в Испании есть третий минус».

A post shared by Spain (@spain) on Feb 7, 2018 at 4:20am PST Очень дорогая электроэнергия

«Люди, у которых обычная зарплата, примерно 900-1200 евро в месяц (от 63 до 85 тысяч рублей), не могут позволить себе жить с постоянно включенным кондиционером. Счета за месяц за постоянно включенный кондиционер могут быть выше 200 евро (14 тысяч рублей). А ведь многие приезжие платят еще и за аренду квартиры, а это 500-600 евро в месяц (35-42 тысячи рублей), плюс газ, плюс интернет. Это получаются золотые горы. Поэтому почти все здесь стараются сильно экономить на электроэнергии».

Ania Lockey

Тараканы

А вот уж совсем неожиданный факт об Испании от Ania Lockey: «Наверное, вы не ожидали услышать о таком минусе. В Испании есть здоровенные тараканы. В России таких нет, я точно не видела. И что самое ужасное, они летают. И залетают к вам в дом. Эти тараканы обычно бывают весной-летом. Живут на улице, ужасно жирные, ужасно грязные, переносят всякие микробы и болезни.

Если бы они не летали, а ползали, это было бы куда менее страшно. Но так как они залетают и могут прыгнуть куда угодно — на тебя или на кровать, это отвратительно».

И еще о насекомых

«И этот минус вас тоже, скорее всего, удивит. Дело в том, что в Испании есть большая проблема со вшами. В России у меня никогда в жизни не было вшей. Даже в школе. И если я слышала, что у какого-то ребенка вши, его чуть ли не стригли налысо, и это было так ужасно.

В Испании, ребята, вши — это совершенно нормально. Здесь вспышки вшей бывают по 5-7 раз в год. Все люди, у которых есть дети, обычно цепляют вшей. У меня до 25 лет не было вшей никогда. Но здесь, в Испании, их принесла домой моя дочь из школы. Я столкнулась с миром вшей и поняла, что в Испании это совершенно нормально. Здесь в аптеках продается очень-очень много продуктов от этих насекомых — и для лечения, и для профилактики. Такой вот испанский ужастик».

Интернет

«Плохое качество интернета. Даже тот, который супермегаклассный интернет, достаточно дорогой и по сравнению с Россией очень, очень медленный».

A post shared by Spain-Holiday (@spainholiday) on May 1, 2016 at 11:09pm PDT Праздники

«Задолбали меня испанские праздники. В Испании есть государственные праздники, есть местные праздники, есть забастовки. Есть еще такие штуки, которые в переводе на русский означают «мостик». То есть, например, если у вас был какой-то государственный праздник и после этого через два дня местный праздник, то обычно в школах и государственных учреждениях делают этот «мостик» — то есть вместо одного дня праздника получается три или четыре.

На самом деле, если бы я работала на государство, я была бы жутко рада, что у меня так много выходных, но так как мы здесь приезжие, нас это очень раздражает. Потому что, как только нам нужно сунуться в какие-то госслужбы, банк или пойти в библиотеку — все эти учреждения будут закрыты».

Медицина

«В Испании неплохая медицина, если вы прям помираете. Если вы серьезно болеете, здесь вам окажут первоклассную помощь, все это будет бесплатно и высшего качества.

Но если у вас обычный кашель, простуда, какой-нибудь дерматит, аллергия или что-то в этом роде — все эти заболевания в Испании расцениваются как какая-нибудь фигня. Ты приходишь в больницу, и тебе говорят: «А-а-а, это простуда. Парацетамол».

Здесь везде и все лечат парацетамолом и ибупрофеном. Никой профилактики заболеваний, никакой сдачи анализов, ну вообще все, что касается поддержки здоровья и небольших болячек, — это полный пипец. Как и скорая помощь».

Воскресенье

«По воскресеньям здесь все закрыто. Вы даже не представляете, как на самом деле это неудобно. И как это бессмысленно. Все люди в воскресенье отдыхают, и все хотят тратить деньги в свой выходной. Это просто ужасно глупо.

Раньше еще были скидки 2 раза в год — летом и зимой. Сейчас магазины могут делать распродажи, когда хотят. И это очень хорошо. Но все равно в воскресенье-то все закрыто».

A post shared by Spain (@spain) on Mar 14, 2018 at 2:16pm PDT Дружба

«Для кого-то этот минус может оказаться спорным, но для меня это важно.

Дело в том, что в Испании не такая дружба, как в России. Здесь такая культура — каждый сам за себя. Естественно, есть друзья и компании, с которыми общаешься, есть открытые добрые люди, но нет вот этого понятия дружбы, что тебя всегда выручат, порадуются с тобой, выслушают, помогут. Дружба здесь часто бывает краткосрочной. Это как дружба в университете — вместе потусили, потом вы переписываетесь раз в год.

Это дружба не такая, как в России. Просто есть хорошее отношение друг к другу, и все. Но в остальном это все идет по принципу «моя хата с краю»».