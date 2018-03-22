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Количество авиарейсов увеличат летом между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом
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Количество авиарейсов увеличат летом между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба авиакомпании «РусЛайн», в весенне-летний сезон между двумя городами будет выполняться по два рейса в день.
С 26 марта по 27 октября с понедельника по четверг и в субботу вылеты из Санкт-Петербурга будут осуществляться в 07:25 утра, а из Нижнего Новгорода в 10:25 утра.
С 30 марта по 20 мая по пятницам из Северной столицы можно также будет вылететь в 18:50. С 21 мая по 26 октября можно будет вылететь из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород в это же время по всем дням, кроме субботы.
С 30 марта по 20 мая рейсы из Нижнего Новгорода в Питер запланированы на 21:50 по пятницам и воскресеньям. С 21 мая по 26 октября эти же вылеты будут происходить во все дни, кроме субботы.
Рейсы осуществляются канадскими самолетами Bombardier CRJ-100/200. Продолжительность перелета составляет около двух часов.
Напомним, «Сапсан» возобновил движение между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом.
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