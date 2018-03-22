Тридцатиградусные морозы и обильные снегопады пришли на Урал в середине марта

ЕКАТЕРИНБУРГ , 22 марта. / ТАСС /. Погода, характерная для января, с метелями и тридцатиградусными морозами, установилась в большинстве субъектов Уральского федерального округа (УрФО) в середине марта. Самые сильные морозы в УрФО сейчас наблюдаются на Ямале с понижением температуры до минус 38 градусов в Салехарде , сообщают синоптики.

"От занятий рекомендуют отказаться ученикам первой смены — с 1 по 7 классы", — говорится в сообщении на сайте департамента образования Салехарда. Аналогичное предупреждение действует и в ямальских городах Лабытнанги и Новый Уренгой, где похолодало до минус 27 градусов. По данным местных властей, понижение температуры наладило работу зимних автодорог в регионе, которые ранее закрывались из-за потепления и метелей.

Достаточно холодно на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры), в отдельных районах которого ночью установились тридцатиградусные морозы. Совсем не весенняя погода установилась и на территории Курганской области , где наблюдается порывистый ветер до 16 м/с, сопровождаемый мокрым снегом. Из-за непростых погодных условий региональное управление ГИБДД рекомендует водителям по возможности воздержаться от загородных поездок.

До утра пятницы, 23 марта, обильные снегопады продержатся и в южных районах Свердловской области , сообщила корреспонденту ТАСС главный синоптик региона Галина Шепоренко . «Основная масса осадков выпадет в течение дня, ночью будет… небольшой снегопад. В пятницу обильных осадков в виде снега не прогнозируется», — сказала Шепоренко.

В Екатеринбурге снег падает большими хлопьями. Коммунальные службы не во всех районах города справляются с последствиями снегопада, в результате движение на городских дорогах осложнено, а во дворах сложно пройти из-за образовавшихся за несколько часов сугробов.