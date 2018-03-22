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Из-за Солнца ожидаются сбои телевещания в Нижегородской области
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Из-за Солнца ожидаются сбои телевещания в Нижегородской области 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
— Ухудшение телесигнала возможно в Нижегородской области из-за солнечной интерференции 25-30 марта 2018 года. Максимальная продолжительность сбоев в трансляции телерадиопрограмм не превысит 25 минут в сутки, — сообщили в министерстве информационных технологий и связи региона.
Интерференция, как пояснили в ведомстве, наблюдается дважды в год, на протяжении трех с половиной недель от дней осеннего и весеннего равноденствия (21 сентября и 21 марта). В это время Солнце, спутник связи и приемная антенна наземной спутниковой станции выстраиваются на одной линии, что приводит к ухудшению качества приема телерадиоканалов со спутника вплоть до полного пропадания.
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