Омичи не смогут уехать в Казахстан из-за метели 

Это следует из распоряжения ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Жители Омской области 23 и 24 марта не смогут уехать в Казахстан. Из-за непогоды на автомобильной трассе ввели ограничение. В челябинском управлении автомобильных дорог приняли решение, которое ограничивает движение транспорта.
«Временное прекращение движения для всех видов транзитных транспортных средств вводится на участке 396 км+940 — международный автомобильный пункт пропуска «Петухово»автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в направлении Республики Казахстан», — уточнили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Напомним, что сегодня, 23 марта, и завтра, 24 марта, на территории трассы ожидается сильный ветер, метель, гололёд.