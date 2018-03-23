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Омичи не смогут уехать в Казахстан из-за метели
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Омичи не смогут уехать в Казахстан из-за метели 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Это следует из распоряжения ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Жители Омской области 23 и 24 марта не смогут уехать в Казахстан. Из-за непогоды на автомобильной трассе ввели ограничение. В челябинском управлении автомобильных дорог приняли решение, которое ограничивает движение транспорта.
«Временное прекращение движения для всех видов транзитных транспортных средств вводится на участке 396 км+940 — международный автомобильный пункт пропуска «Петухово»автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в направлении Республики Казахстан», — уточнили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Напомним, что сегодня, 23 марта, и завтра, 24 марта, на территории трассы ожидается сильный ветер, метель, гололёд.
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