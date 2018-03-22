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Курганских водителей просят посидеть дома
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Курганских водителей просят посидеть дома 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Из-за сильного снегопада, который обрушился на Зауралье сегодня утром, ситуация на дорогах резко ухудшилась. Чтобы избежать массовых ДТП Госавтоинспекция региона просит воздержаться от поездок на дальние расстояния и по городу передвигаться преимущественного на автобусах. Особенно это предостережение касается новичков и водителей с плохим зрением. Также рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходы в свою очередь перед тем как перейти дорогу обязаны убедиться в безопасности перехода и воспользоваться светоотражающими элементами.
Оперативно отреагировали на снегопад коммунальные службы города. Центральные улицы уже посыпаны песчано-солевой смесью, а на тротуарах работают сотрудники МУП «Астра-М». Как только снегопад прекратится, дорожники начнут работать в полную силу. А пока курганские новостные ленты пестрят фотографиями аварий, которых по всему городу уже перевалило за два десятка. Гололедица на дорогах сохраняется.
Уральский меридиан: последние новости
В Челябинской области ухудшение погоды: ожидается сильный снегопад Снегопад в день выборов: из Екатеринбурга вывезли 9 тысяч тонн снега В Зауралье ограничено движение для большегрузов и рейсовых автобусов
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