Курганских водителей просят посидеть дома

Из-за сильного снегопада, который обрушился на Зауралье сегодня утром, ситуация на дорогах резко ухудшилась. Чтобы избежать массовых ДТП Госавтоинспекция региона просит воздержаться от поездок на дальние расстояния и по городу передвигаться преимущественного на автобусах. Особенно это предостережение касается новичков и водителей с плохим зрением. Также рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходы в свою очередь перед тем как перейти дорогу обязаны убедиться в безопасности перехода и воспользоваться светоотражающими элементами.

Оперативно отреагировали на снегопад коммунальные службы города. Центральные улицы уже посыпаны песчано-солевой смесью, а на тротуарах работают сотрудники МУП «Астра-М». Как только снегопад прекратится, дорожники начнут работать в полную силу. А пока курганские новостные ленты пестрят фотографиями аварий, которых по всему городу уже перевалило за два десятка. Гололедица на дорогах сохраняется.