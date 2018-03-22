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Рекордная снегоходная экспедиция завершилась в Архангельской области
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Рекордная снегоходная экспедиция завершилась в Архангельской области 

ТАСС 49 минут назад
АРХАНГЕЛЬСК, 22 марта. /ТАСС/. Экспедиция на снегоходах «На мерцающий свет маяка» по территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа завершилась в Архангельске с рекордом России как самая протяженная автономная самоходная экспедиция, пройденная женщиной в Заполярье. Об этом ТАСС рассказала участница экспедиции Анна Ракицкая.
"У нас были цели добраться на снегоходах до маяка на мысе Канин Нос (НАО), установить памятную табличку в честь первооткрывателей и защитников Севера и установить рекорд России как самой протяженной автономной самоходной экспедиции, пройденной женщиной в Заполярье", — рассказала Ракицкая.
Как пояснила собеседница агентства, теперь нужно документально подтвердить рекорд. «У нас был трек, его можно посмотреть в интернете, у нас были индивидуальные треки, будем предоставлять их. Плюс я собирала справки по всем населенным пунктам — все должно быть хорошо», — сказала она.
Экспедиция в составе пяти человек из Москвы на снегоходах стартовала 14 марта в Мезени (Архангельская область) и прошла через Несь и Шойну до маяка на мысе Канин Нос. Памятную табличку покорителям Севера пока оставили на маяке — для ее установки необходимо разрешение Министерства обороны РФ.
Как отметила Ракицкая, главной неожиданностью для участников стали сильный ветер и 30-градусный мороз. «Прогноз давал градусов минус 20-25, было значительно холоднее, но нас это только взбодрило», — сказала она, отметив, что для всех участников это первая экспедиция в Заполярье и они намерены продолжать путешествия по северу страны.
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