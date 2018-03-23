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«Будет последняя морозная ночь»: в Прикамье идет потепление
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«Будет последняя морозная ночь»: в Прикамье идет потепление 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Пермские синоптики ожидают потепление в конце марта. В ночь на 24 марта в южной части края еще сохранятся морозы (-12…-17 градусов, а в низких местах — до -20 градусов). В Перми ночь на субботу также будет холодной, с минимальной температурой около -15 градусов. Однако это может быть последняя морозная ночь в марте. По северу края уже в это время начнется потепление, связанное с влиянием частного циклона, смещающегося с северо-запада России. Днем в субботу с прохождением циклона на всей территории края ожидаются кратковременные, но интенсивные ливневые снегопады, температура повысится до -5…0 градусов.
— В воскресенье 25 марта с поступлением в тыл циклона более холодной воздушной массы ожидается прекращение осадков и незначительное похолодание — в ночные часы до -6…-11 градусов, — сообщает ГИС-центр ПГНИУ. — В целом особенностью погоды в третьей декаде марта станет большой контраст температуры между северными и южными районами края. Если на севере края вплоть до конца марта ожидается преобладание зимнего характера погоды с температурой ниже климатической нормы в среднем на 5-6 градусов, то на юге края отрицательная аномалия температуры будет меньше, и в последней пятидневке марта начнутся регулярные оттепели.
Ранее мы с нашим пушистым метеорологом соболем Хэппи предсказали какой будет весна в Перми.
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