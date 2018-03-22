Хоть на Ямале ещё морозы, тушканчики уже почувствовали весну

Школьникам нескольких городов Ямало-Ненецкого автономного круга рекомендовали сегодня не ходить в школу из-за морозов, а тушканчиков Московского зоопарка, почувствовавших наступление весны, достали из холодильников, в которых они зимовали.

На Ямале самые сильные морозы в Салехарде , как сообщается на сайте департамента образования города, там похолодало до минус 38 градусов, в городах Лабытнанги и Новый Уренгой — до минус 27 градусов. От занятий в окружной столице рекомендовали отказаться ученикам первой смены с 1 по 7 классы, в городе газовиков — по 6 классы.

И пока ямальцы привычно кутаются в морозы, в Московском зоопарке тушканчики вышли из спячки. Они зимовали в специальных холодильниках, где при полной темноте поддерживалась температура плюс три-четыре градуса, как в естественной среде обитания, — сообщает ТАСС . На проснувшихся грызунов можно посмотреть в павильоне «Ночной мир».

Ожидают, что в ближайшие несколько недель в Московском зоопарке из спячки выйдут медведи, сурки, еноты, енотовидные собаки, бурундуки и сони.