Ещё
Хоть на Ямале ещё морозы, тушканчики уже почувствовали весну
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хоть на Ямале ещё морозы, тушканчики уже почувствовали весну 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Школьникам нескольких городов Ямало-Ненецкого автономного круга рекомендовали сегодня не ходить в школу из-за морозов, а тушканчиков Московского зоопарка, почувствовавших наступление весны, достали из холодильников, в которых они зимовали.
На Ямале самые сильные морозы в Салехарде, как сообщается на сайте департамента образования города, там похолодало до минус 38 градусов, в городах Лабытнанги и Новый Уренгой — до минус 27 градусов. От занятий в окружной столице рекомендовали отказаться ученикам первой смены с 1 по 7 классы, в городе газовиков — по 6 классы.
И пока ямальцы привычно кутаются в морозы, в Московском зоопарке тушканчики вышли из спячки. Они зимовали в специальных холодильниках, где при полной темноте поддерживалась температура плюс три-четыре градуса, как в естественной среде обитания, — сообщает ТАСС. На проснувшихся грызунов можно посмотреть в павильоне «Ночной мир».
Ожидают, что в ближайшие несколько недель в Московском зоопарке из спячки выйдут медведи, сурки, еноты, енотовидные собаки, бурундуки и сони.
«У сурков, которые спят группой, первым выходит из спячки один из самцов. Он вылезает из теплого домика на поверхность, чтобы проверить, наступила ли весна», — отметила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
ИА Север-Пресс: последние новости
Снова снег на голову. Замгубернатора ЯНАО призвал глав муниципалитетов строже спрашивать с коммунальщиков «Смещение сезонов». В гидрометцентре рассказали, где прячется весна Жители Уренгоя жалуются на сугробы с двухэтажный дом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Пока вы спали: «У русских что-то есть на Трампа»65
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом172
Россиян ждет повышение подоходного налога1579
Украина назло России уничтожила свою промышленность392
Видео
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
00:42
Россиян ждет повышение подоходного налога
Личный счет
01:28
Пилот чудом избежал катастрофы
Происшествия
00:53
Народ в ужасе от ритуала с ребенком Рапунцель
Шоу-бизнес
01:00
Поклонники возмущены отношением Бузовой к отцу
Шоу-бизнес
00:18
Девочка, угрожающая губернатору Московской области, попала на видео
Общество
30:13
Украина назло России уничтожила свою промышленность
Украина Армия
00:43
Чичваркин устроил «денежный» намаз перед Rolls Royce
Общество
00:58
Подсчитана стоимость реформ Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение