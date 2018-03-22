Хоть на Ямале ещё морозы, тушканчики уже почувствовали весну 

Школьникам нескольких городов Ямало-Ненецкого автономного круга рекомендовали сегодня не ходить в школу из-за морозов, а тушканчиков Московского зоопарка, почувствовавших наступление весны, достали из холодильников, в которых они зимовали.
На Ямале самые сильные морозы в Салехарде, как сообщается на сайте департамента образования города, там похолодало до минус 38 градусов, в городах Лабытнанги и Новый Уренгой — до минус 27 градусов. От занятий в окружной столице рекомендовали отказаться ученикам первой смены с 1 по 7 классы, в городе газовиков — по 6 классы.
И пока ямальцы привычно кутаются в морозы, в Московском зоопарке тушканчики вышли из спячки. Они зимовали в специальных холодильниках, где при полной темноте поддерживалась температура плюс три-четыре градуса, как в естественной среде обитания, — сообщает ТАСС. На проснувшихся грызунов можно посмотреть в павильоне «Ночной мир».
Ожидают, что в ближайшие несколько недель в Московском зоопарке из спячки выйдут медведи, сурки, еноты, енотовидные собаки, бурундуки и сони.
«У сурков, которые спят группой, первым выходит из спячки один из самцов. Он вылезает из теплого домика на поверхность, чтобы проверить, наступила ли весна», — отметила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.