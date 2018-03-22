Оренбургский метеоролог: «Погода за окном и в прогнозе может отличаться»

Накануне профессионального праздника оренбургские метеорологи раскрыли некоторые тайны своей работы корреспонденту « АиФ Оренбург ».

«Мы не можем утверждать, но по некоторым показателям, которые мы фиксируем этой зимой, под большой угрозой может оказаться урожай озимых культур, — рассказал главный метеоролог Оренбургской области Валентин Белоусов . — Средняя высота снежного покрова на полях не превышает 20 см, зато промерзание почвы превысило полтора метра. На глубине 20 см температуры почвы достигла отметки в -9˚С».

Как говорят специалисты, зерно в почве выдерживает отрицательные температуры до -7˚С. Следовательно, из-за малоснежной зимы и серьёзных морозов урожай может пострадать. Кроме того, сильное промерзание почвы может спровоцировать довольно серьёзный паводок, так что метеорологи и синоптики предупреждают все службы о том, что половодье в этом году будет непростым.