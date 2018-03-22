Оренбургский метеоролог: «Погода за окном и в прогнозе может отличаться» 

Накануне профессионального праздника оренбургские метеорологи раскрыли некоторые тайны своей работы корреспонденту «АиФ Оренбург».
«Мы не можем утверждать, но по некоторым показателям, которые мы фиксируем этой зимой, под большой угрозой может оказаться урожай озимых культур, — рассказал главный метеоролог Оренбургской области Валентин Белоусов. — Средняя высота снежного покрова на полях не превышает 20 см, зато промерзание почвы превысило полтора метра. На глубине 20 см температуры почвы достигла отметки в -9˚С».
Как говорят специалисты, зерно в почве выдерживает отрицательные температуры до -7˚С. Следовательно, из-за малоснежной зимы и серьёзных морозов урожай может пострадать. Кроме того, сильное промерзание почвы может спровоцировать довольно серьёзный паводок, так что метеорологи и синоптики предупреждают все службы о том, что половодье в этом году будет непростым.
«Точность прогнозов зависит от того, какие данные собрали метеорологи, — рассказывает начальник отдела наблюдения Оренбургского гидрометцентра Екатерина Митрошкина. — Когда слышим обвинения в неточности прогнозов, иногда чувствуем свою вину. Но есть и объективные причины. В городе и на станции разница в температуре может достигать четырёх градусов. Дело в том, что между домами создаётся свой микроклимат, там не так дует ветер, как у нас на горе, к примеру. Так что расхождения в прогнозе и на термометре за окном вполне возможны. К слову, наши синоптики могут делать прогнозы только на три дня. Долгосрочные — это прерогатива Росгидромета, куда стекается гораздо больше информации».