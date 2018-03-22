Два рейса в Омск задержаны

Два рейса из Москвы в Омск задержаны из-за сильного тумана

Екатеринбурге. "Из-за неблагоприятных метеоусловий в виде тумана в аэропорту прибытия рейс 387 ("Уральские авиалинии") сел в Екатеринбурге, рейс 638 ("Аэрофлот") — в Новосибирске. Самолет "Аэрофлота" уже вылетел в Омск, его прибытие ожидается в 12:25 (9:25 мск), время прибытия самолета из Екатеринбурга пока неизвестно", — уточнили в справочной. Прилет двух рейсов из Москвы задержан из-за сильного тумана в Омске . Как сообщили в среду ТАСС в справочной омского аэропорта, самолеты авиакомпаний "Аэрофлот" "Уральские авиалинии" были посажены в Новосибирске

По расписанию рейс "Уральских авиалиний" должен был сесть в омском аэропорту в 4:45 местного времени (1:45), рейс "Аэрофлота" — в 7:20 (4:20 мск).

В настоящий момент в Омске туман рассеялся, сохраняется пасмурная погода и температура около -5 градусов.