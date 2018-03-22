Ещё
Два ребенка получили травмы при сходе снега с крыши школы на Ямале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два ребенка получили травмы при сходе снега с крыши школы на Ямале 

ТАСС 22 минуты назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Двое подростков в селе Мужи (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) получили травмы при сходе снега с крыши музыкальной школы, следователи проводят проверку. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по ЯНАО.
Это не первый случай в арктическом регионе, когда ребенок получил травмы из-за схода снега. Ранее в понедельник одиннадцатилетняя девочка погибла после падения снежной глыбы во дворе жилого дома в городе Тарко-Сале. По данному факту возбуждено уголовное дело.
"Салехардским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ЯНАО проводится доследственная проверка по факту травмирования двух несовершеннолетних при сходе снега с крыши здания", — говорится в сообщении.
Известно, что инцидент произошел в среду в селе Мужи. На двух подростков 11 лет обрушился пласт снега с крыши музыкальной школы, когда они выходили из здания. Их доставили в больницу с ссадинами и сотрясением головного мозга, добавили в пресс-службе.
ТАСС: последние новости
Сильные дожди с мокрым снегом ожидаются в Крыму 21-22 марта Школьникам ЯНАО рекомендовали остаться дома из-за 30-градусных морозов Тушканчиков Московского зоопарка достали из холодильников для зимовки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога1152
Украина назло России уничтожила свою промышленность180
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке180
Панин с огромным долгом сбежал из России171
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Видео
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение