Два ребенка получили травмы при сходе снега с крыши школы на Ямале

Это не первый случай в арктическом регионе, когда ребенок получил травмы из-за схода снега. Ранее в понедельник одиннадцатилетняя девочка погибла после падения снежной глыбы во дворе жилого дома в городе Тарко-Сале. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"Салехардским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ЯНАО проводится доследственная проверка по факту травмирования двух несовершеннолетних при сходе снега с крыши здания", — говорится в сообщении.

Известно, что инцидент произошел в среду в селе Мужи. На двух подростков 11 лет обрушился пласт снега с крыши музыкальной школы, когда они выходили из здания. Их доставили в больницу с ссадинами и сотрясением головного мозга, добавили в пресс-службе.