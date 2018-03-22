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На Ямале дети пострадали от снега, сошедшего с крыши музыкальной школы
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На Ямале дети пострадали от снега, сошедшего с крыши музыкальной школы 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мар — РИА Новости. Двое детей были госпитализированы в Ямало-Ненецком автономном округе из-за сошедшего с крыши музыкальной школы снега, по данному факту проводится проверка, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.
Инцидент произошел в среду в селе Мужи Шурышкарского района. Пласт снега обрушился на детей в тот момент, когда они вышли из здания музыкальной школы и находились на крыльце учреждения. По информации следователей, машиной «скорой помощи» дети были доставлены в районную больницу с травмами в виде ссадин и сотрясения головного мозга.
"Салехардским межрайонным следственным отделом… проводится доследственная проверка по факту травмирования двоих несовершеннолетних при сходе снега с крыши здания", — говорится в сообщении ведомства.
В понедельник следователи возбудили уголовное дело после того, как в ямальском городе Тарко-Сале под глыбой снега погибла 11-летняя девочка. В момент случившегося она играла рядом с жилой многоэтажкой вместе с другими детьми, делая подкоп в сугробе, который остался после очистки крыши. Спасти жизнь школьницы, оказавшейся под завалами снега, не удалось. Позже в администрации Пуровского района пояснили, что крыши жилых домов в квартале города, где произошла трагедия, очищались от снега за несколько дней до произошедшего.
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