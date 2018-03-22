Ещё
Осторожно, скользко! МЧС рекомендует нижегородцам воздержаться от поездок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Осторожно, скользко! МЧС рекомендует нижегородцам воздержаться от поездок 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Осторожно, скользко! МЧС рекомендует нижегородцам воздержаться от поездок22 марта синоптики обещают кратковременные осадки, метель, на дорогах возможен гололед и снежные накаты. Температура воздуха в дневное время поднимется до -4-2 С. 23 марта днем столбики термометра поднимутся до +2 С, ночью температура воздуха опустится до — 10 С.
В связи с температурными колебаниями на дорогах образуется гололед. ГУ МСЧ по Нижегородской области рекомендует водителям быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и не совершать резких, необдуманных маневров, по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния на личном транспорте. Пешеходам спасатели настоятельно рекомендуют не перебегать проезжую часть в неположенных местах и внимательно смотреть по сторонам, переходя дорогу.
Нижегородская правда: последние новости
Долгожданная весна пришла в регион Сильный снегопад накроет Нижегородскую область Визовый центр Польши приостановил свою работу в Нижнем Новгороде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Пока вы спали: «У русских что-то есть на Трампа»68
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом172
Россиян ждет повышение подоходного налога
Украина назло России уничтожила свою промышленность392
Видео
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
00:42
Россиян ждет повышение подоходного налога
Личный счет
20:00
Суд по делу Рыбки и Лесли перенесли
Шоу-бизнес Происшествия
00:34
У преследуемого Панина больше нет сил
Шоу-бизнес
03:08
Синоптики рассказали, когда растает снег в Москве
Новости Москвы Погода
01:28
Пилот чудом избежал катастрофы
Происшествия
00:53
Народ в ужасе от ритуала с ребенком Рапунцель
Шоу-бизнес
01:00
Поклонники возмущены отношением Бузовой к отцу
Шоу-бизнес
00:18
Девочка, угрожающая губернатору Московской области, попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение