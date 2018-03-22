Осторожно, скользко! МЧС рекомендует нижегородцам воздержаться от поездок 

Осторожно, скользко! МЧС рекомендует нижегородцам воздержаться от поездок22 марта синоптики обещают кратковременные осадки, метель, на дорогах возможен гололед и снежные накаты. Температура воздуха в дневное время поднимется до -4-2 С. 23 марта днем столбики термометра поднимутся до +2 С, ночью температура воздуха опустится до — 10 С.
В связи с температурными колебаниями на дорогах образуется гололед. ГУ МСЧ по Нижегородской области рекомендует водителям быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и не совершать резких, необдуманных маневров, по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния на личном транспорте. Пешеходам спасатели настоятельно рекомендуют не перебегать проезжую часть в неположенных местах и внимательно смотреть по сторонам, переходя дорогу.