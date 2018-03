Ученые изобрели обои, которые предупредят своих хозяев о пожаре

«Умные» обои способны различать повышение температуры до 130 градусов по Цельсию.

Китайские химики из Шанхайского института керамики создали огнеупорные обои на основе графена, которые предупредят своих хозяев о пожаре благодаря встроенным датчикам.

«Умные» обои способны различать повышение температуры до 130 градусов по Цельсию. В случае возгорания появляется сигнал тревоги, длящийся в течение пяти минут.

Состав бумаги включает в себя нанонити гидроксиапатита длиной десять микрометров и толщиной порядка десяти нанометров. Данная технология помогает добиться высокой чувствительности и устойчивости к пламени.

По мнению ученых, в будущем новая разработка будет активно использоваться в целях повышения пожарной безопасности в домах, передает ACS Nano.

#ACSEditorsChoice: Fire alarm wallpaper from @acsnano, computational screening of hydration reactions from @ChemMater, and more! Enjoy some plane reads as you head to #ACSNOLA, fully open acess: https://t.co/OOTStobVhn pic.twitter.com/GeGqDuS06Q

— ACS Publications (@ACSPublications) 16 марта 2018 г.

МЕЖДУ ТЕМ Ученые заявили о создании новой формы жизни