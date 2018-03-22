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Атмосферные фронты в Приморье представляют больше опасности, чем тайфуны
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Атмосферные фронты в Приморье представляют больше опасности, чем тайфуны 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
В ходе пресс-конференции Примгидромета главный синоптик края Борис Кубай рассказал, стоит ли ждать тайфунов в этом году и какова их основная опасность, сообщает PRIMPRESS.
«Прошлый год был рекордсменом — в Тихом океане зародилось 27 тайфунов. Надеюсь, в этом году их количество будет меньше. Потому что любой из них может дойти до нас. Их основная опасность — неизвестно в какой район они ударят. С другой стороны нашему краю в последнее время стали чаще угрожать атмосферные фронты тропического происхождения, которые сначала выходят на Китай. Иногда они останавливаются на границе России и Китая из-за охотского антициклона», — рассказал Борис Кубай.
В пример, главный синоптик привел прошлогодний случай, когда летом затопило поселок Барабаш Хасанского района и Уссурийск. По словам синоптика, такие ситуации очень опасны и в тоже время сложно прогнозируемы.
«Охотоморский антициклон был нацелен на Барабаш, но в последний момент он на несколько градусов сместился в сторону Японского моря, и этого хватило, чтобы атмосферный фронт прошел через границу, где впоследствии натворил немало бед», — подчеркнул Борис Викторович.
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