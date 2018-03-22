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На следующей неделе температура в Приморье может повыситься до 20 градусов
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На следующей неделе температура в Приморье может повыситься до 20 градусов 

Primpress 58 минут назад
Фото: Primpress
В пятницу, 23 марта, во всем мире отмечается День метеоролога. По этому случаю в Примгидромете прошла пресс-конференция с главным синоптиком Приморья Борисом Кубаем, сообщает PRIMPRESS.
По словам синоптика, в этом году в Приморье всю зиму наблюдались колебания температуры. Так, в первой декаде декабря температура воздуха была на семь градусов ниже, чем обычно. Во второй стала повышаться, а в третьей температура воздуха была выше обычного на несколько градусов.
«Подобные колебания продолжатся весной, и амплитуды будут большими. Если в последние дни ночью в некоторых районах еще сохранялась минусовая температура, то днем она повышалась до положительных значений. При этом мы не исключаем, что на следующей неделе температура может повыситься до +15…+20 градусов», — отметил Борис Викторович.
Однако после этого синоптики ожидают прихода атмосферного фронта и снова понижения температуры ночью до минусовых значений. Плюсовые значения установятся только после 20-х чисел апреля.
Как отмечает главный синоптик, несмотря на аномалии, в среднем температура воздуха и количество осадков соответствуют норме.
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