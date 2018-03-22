Ещё
Красноярцев приглашают посмотреть на Луну и Меркурий в телескоп
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Красноярцев приглашают посмотреть на Луну и Меркурий в телескоп 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Жители Красноярска смогут понаблюдать за небесными телами в телескоп, если будет ясная погода.
В субботу, 24 марта, в 19-30, состоится наблюдение за небесными объектами для всех желающих в обсерватории Сибирского госууниверситета науки и технологий. Для этого надо предварительно зарегистрироваться на сайте учебного заведения. Количество мест ограничено. Платить за участие не нужно.
Доступными для наблюдения в это время будут Луна и Меркурий. Но только при условии ясного неба. Узнать, состоится ли сеанс, можно примерно за три часа до начала. В случае, если будет пасмурная погода, наблюдения перенесут на следующий день.
АиФ Красноярск: последние новости
Новая рабочая неделя в Красноярске обещает быть тёплой – до +11 градусов Из-за ухудшения погодных условий красноярцев просят быть внимательнее Пенсия в плюс. Кто и какую прибавку получит в 2018 году?
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО призвал Россию к ответу359
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого242
С IKEA можно попрощаться18
Россиянам поднимут пенсии65
Матвиенко предложила отменить обязательное медстрахование58
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:23
Оценен риск половодья в столице
Погода Новости Москвы
01:04
Бывший муж преследует несчастную Максакову
Шоу-бизнес
03:55
Звезда «Дома-2» женится на пенсионерке
Шоу-бизнес
00:11
На химзаводе в Чехии произошел взрыв
Происшествия Катастрофы
03:37
Пушкина сообщила о внесении поправок о домогательствах
Политика
05:21
ЦИК не нашел нарушений, ставящих под сомнение выборы
Политика Выборы 2018
01:28
Москва выдаст кредиты предприятиям‑экспортерам
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение