Красноярцев приглашают посмотреть на Луну и Меркурий в телескоп

Жители Красноярска смогут понаблюдать за небесными телами в телескоп, если будет ясная погода.

В субботу, 24 марта, в 19-30, состоится наблюдение за небесными объектами для всех желающих в обсерватории Сибирского госууниверситета науки и технологий. Для этого надо предварительно зарегистрироваться на сайте учебного заведения. Количество мест ограничено. Платить за участие не нужно.

Доступными для наблюдения в это время будут Луна и Меркурий. Но только при условии ясного неба. Узнать, состоится ли сеанс, можно примерно за три часа до начала. В случае, если будет пасмурная погода, наблюдения перенесут на следующий день.