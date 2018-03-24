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Пензенским автомобилистам пообещали долгожданное потепление
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Пензенским автомобилистам пообещали долгожданное потепление 

PNZdrive 24 марта 2018
Фото: PNZdrive
Синоптики обещают, что уже в эти выходные вместе с мокрым снегом в Пензенскую область придет потепление. По данным ежедневного оперативного прогноза, опубликованного на официальном сайте регионального ГУ МЧС, в субботу, 24 марта, в области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-запалный, скорость которого будет достигать 6-11 метров в секунду. Ночью столбики термометров показывали -14 градусов мороза. Днем температура воздуха поднимется до 0ºС.
«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за снега, а также нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются», — сообщает пресс-служба управления.
В условиях непогоды пензенским автомобилистам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах, избегать резких маневров и внезапных перестроений, держать безопасную дистанцию, следить за боковым интервалом и соблюдать скоростной режим.
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Из-за снегопада пензенцев попросили отказаться от поездок на личном транспорте В Пензе коммунальщики вывозили сугробы с улиц Пушкина, Лермонтова, Володарского, Кирова и др. Пензенским автомобилистам предстоит пережить очередной снегопад
 Ещё 4 источника 
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