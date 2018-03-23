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Пензенских автомобилистов просят быть внимательнее на заснеженных дорогах
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Пензенских автомобилистов просят быть внимательнее на заснеженных дорогах 

PNZdrive 23 марта 2018
Фото: PNZdrive
На официальном сайте ГУ МЧС России по Пензенской области опубликован ежедневный оперативный прогноз на 23 марта. По данным пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов небольшой и умеренный, днем местами небольшой снег. Прогнозируется юго-западный ветер, скорость которого в дневные часы может достигать 8-13 метров в секунду. Ночью столбики термометров опускались до -11 -16ºС, днем ожидается -1 -6ºС.
«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за снега и нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. Опасные и неблагоприятные явления на территории области не прогнозируются», — сообщает пресс-служба управления.
В условиях непогоды пензенским автомобилистам рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах, избегать резких маневров и неожиданных перестроений, держать достаточную дистанцию и боковой интервал, соблюдать скоростной режим.
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