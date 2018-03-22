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МЧС предупреждает пензенcких автомобилистов о метели 22 марта
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МЧС предупреждает пензенcких автомобилистов о метели 22 марта 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Управление МЧС России по Пензенской области предупреждает пензенцев об ухудшении дорожной обстановки в четверг, 22 марта.
По данным ежедневного оперативного прогноза, опубликованного на официальном сайте ведомства, сегодня в области ожидается облачная погода, ночью снег, местами сильный. Днем небольшой и умеренный снег, местами слабая метель. Прогнозируется северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 7-12 метров в секунду. Ночью столбики термометров показывали -8 градусов мороза. Днем ожидается -2ºС.
«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за сильного снега, а также нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. Опасные явления не прогнозируются. Неблагоприятные явления — метель», — сообщает пресс-служба управления.
В условиях непогоды пензенским автомобилистам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными на заснеженных дорогах, избегать резких маневров и внезапных перестроений, держать безопасную дистанцию, следить за боковым интервалом и соблюдать скоростной режим.
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