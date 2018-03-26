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МЧС предупредило водителей о тумане в Пензенской области
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МЧС предупредило водителей о тумане в Пензенской области 

PNZdrive 26 марта 2018
Фото: PNZdrive
Управление МЧС России по Пензенской области предупреждает пензенцев о тумане, который опустится на регион в понедельник, 26 марта.
По данным оперативного прогноза, опубликованного на официальном сайте ведомства, сегодня в области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами слабый туман. Ветер юго-западный, скорость которого будет достигать 9-14 метров в секунду. Ночью температура воздуха опускалась до -16ºС, днем воздух прогреется до 0ºС.
«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за тумана, а также нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются», — сообщает пресс-служба управления.
В условиях непогоды пензенским автомобилистам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах, избегать резких маневров и внезапных перестроений, держать безопасную дистанцию, следить за боковым интервалом, а также соблюдать скоростной режим.
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