Синоптики на Ямале гарантируют прогнозы с точностью до 98 процентов

Салехардцам обещают стужу до конца марта и метель в начале апреля. По словам метеоролога Натальи Шевелёвой, зима еще покажет норов, но с середины календарной весны ямальцев ждет долгожданное потепление.

Каждые три часа она проверяет на метеоплощадке окружного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) многочисленные приборы. Наблюдение за силой ветра, уровнем осадков, температурой и влажностью воздуха ведется в две смены, круглосуточно.

Мы прошли от офиса центра с десяток метров и остановились перед небольшим деревянным сооружением.

— Здесь находится аппарат, с помощью которого замеряются вредные примеси в атмосфере, — пояснила техник-метеоролог и указала на белую ткань, растянутую на решетке агрегата. Рядом металлическая труба с двигателем, через которую периодически засасывается уличный воздух. — С утра помещаем сюда чистый контрольный образец, а к вечеру ткань становится почти черной.

Эти грязные лоскуты ЦГМС отправляет на детальный анализ в лаборатории Новосибирска либо Омска . Но пугаться, по словам Натальи Шевелёвой, не стоит. В Салехарде вредные выбросы, включая выхлопные газы автомобилей, не превышают допустимую норму.

Поодаль на высоте двух метров от земли на площадке установлены две метеорологические будки, напоминающие ульи. В одной из них находятся самописцы — этакие барабаны, которые фиксируют на специальную ленту показания влажности и температуру воздуха. Информацию с них сотрудники центра переписывают трижды в день.

— Не так давно появился и автоматический комплекс — он передает замеры сразу на пульт управления. Правда, при морозе от минус тридцати и ниже он не работает. Поэтому метеобудки надежнее, — поясняет собеседница и ведет нас смотреть датчики, передающие на компьютер ЦГМС силу ветра, уровень солнечной радиации и многие другие показатели.

ШАРЫ УХОДЯТ В НЕБО

Метеорологи Арктического региона строят точные прогнозы на неделю вперед. Но заглянуть в будущее на полмесяца, на месяц могут только их столичные коллеги из Росгидромета . Впрочем, и без долгосрочных расчетов у них хватает работы. По словам руководителя ямальской гидрометео—

службы Вадима Оревкова, помимо прочего, они обязаны предупреждать органы власти об опасных погодных явлениях — метелях, шквалистых ветрах, штормах.

— Мы используем не только стационарное оборудование, но и дважды в день запускаем метеорологические радиозонды, — сообщил он. — Двухметровые в диаметре шары накачивают на пусковой площадке водородом и отправляют с подвешенными датчиками на высоту 25–30 километров, в стратосферу.

Поясним, что с земли эти зонды отслеживают две радиолокационные станции, принадлежащие ЦГМС.

Назад шары не возвращаются: передав с высоты необходимые сведения о температуре, относительной влажности и давлении воздуха, они уходят в свободный полет. Впоследствии кто-нибудь из ямальцев находит их останки на земле.

«КАНОПУС» МОНИТОРИТ ЯМАЛ

Есть в арсенале ямальских синоптиков и космические спутники. В прошлом году их флот пополнился парой новых орбитальных аппаратов. Один из них, «Канопус В-ИК», предназначен для мониторинга техногенных и природных ЧС, крупных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

— Спутники фотографируют территорию Ямала, в инфракрасном излучении отслеживают нагрев разных участков земной поверхности. Те же сведения поступают с зондов, передаются в вычислительный центр Росгидромета, где составляются прогнозные карты. Далее обобщенная информация поступает во Всемирную метеорологическую организацию, — продолжил Вадим Михайлович.

По словам собеседника, хорошим подспорьем в работе станут и современные автоматические станции. Летом их запустят в Аксарке, Лаборовой, Губкинском, Муравленко и Яр-Сале. Кроме того, две станции уже доставлены в Паюту и Горки, но пока не введены в эксплуатацию. Впрочем, и это еще не всё.

— До 2020 года ожидаем старт федеральной целевой программы по установке в Салехарде и Надыме ДМРЛС — доплеровских метеорологических радиолокационных станций, или метеолокаторов для краткосрочных прогнозов. За полчаса до разгула стихии они смогут предупредить о шквалистом ветре или шторме. Также в режиме онлайн они будут отслеживать приближающийся град, дождь и прочую непогоду. Это очень точная техника, у нас такой еще не было. Общие прогнозы, которые мы даем на три дня вперед, сбываются на 98 процентов. Но это природа, и даже мы порой не в силах предугадать неожиданный разгул стихии.

НУЖНЫ СИНОПТИКИ И ГИДРОЛОГИ

Штат ямальских метеорологов маленьким не назовешь — по округу больше трехсот сотрудников. Но, как заметил Вадим Оревков, есть недобор узких специалистов — синоптиков и гидрологов, особенно на авиаметеостанциях.

— Нужные нам работники есть на Большой земле, но они неохотно принимают приглашение на Крайний Север. Хотя зарплаты у нас уже не такие маленькие, как прежде. К примеру, синоптик получает в среднем 60 тысяч рублей в месяц, — отметил начальник Ямало-Ненецкого ЦГМС.