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Десяток ДТП спровоцировал 7-балльные пробки в Челябинске утром 22 марта
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Десяток ДТП спровоцировал 7-балльные пробки в Челябинске утром 22 марта 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Загруженность дорог Челябинска к 9 часам утра 22 марта оценивается в 7 баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
На магистралях областного центра произошли несколько аварий, которые затрудняют движение на отдельных участках. Наибольшие затруднения наблюдаются на пересечении проспекта Победы со Свердловским проспектом и и улицей Российской, в центре на проспекте Ленина, на плотине и на улице Энгельса — скорость потока на этих участках не превышает 5 км/ч.
Добавим, что горожане в соцсетях предупреждают друг друга о гололёде на дорогах и призывают водителей к осторожности. Ранее о возможном ухудшении погоды на федеральных трассах автовладельцев предупреждали специалисты Росавтодора.
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