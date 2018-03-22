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Майские дожди могут сильно осложнить половодье в Приморском крае
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Майские дожди могут сильно осложнить половодье в Приморском крае 

Дальний Восток 46 минут назад
Фото: Дальний Восток
Весенний паводок в Приморье должен пройти на среднем уровне, если только в мае не будет интенсивных дождей, сообщил журналистам во Владивостоке глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай. По его словам, опасность такого стечения событий сегодня сохраняется.
«Нас меньше волнует весеннее половодье как таковое, но больше волнует наложение его на дождевые паводки. Если вдруг в мае пойдет интенсивный дождь, а такая вероятность, к сожалению, существует, тогда выходы рек из берегов могут быть достаточно интенсивными», — сказал Кубай.
Как пояснила начальник отдела гидрологии Пригидромета Татьяна Березнева, вскрытие рек в крае пройдет в первой декаде апреля, что близко к средним многолетним датам. Весенний подъем уровня воды в верховьях рек составит от 0,6 до 1,5 метра, в нижнем и среднем течении рек на 1,6−3 метра.
«При прохождении максимальных уровней половодья возможен выход воды из низких берегов с подтоплением сельхозугодий и отдельных участков дорог в поймах рек Уссури, Арсеньевка, Илистая и Малиновка. Наиболее паводкоопасные районы для нас это Спасский, Черниговский, Чугуевский, Кировский, Яковлевский, Михайловский, Красноармейский и Дальнереченский», — сказала Березнева.
Она добавила, что осенне-зимний период для большинства рек Приморского края характеризовался как маловодный. Но зимние оттепели обусловили увеличение зимнего стока, к началу весны водность большинства рек оказалась близка к норме, за исключением рек в южных и западных районах.
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