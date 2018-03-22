Майские дожди могут сильно осложнить половодье в Приморском крае

Весенний паводок в Приморье должен пройти на среднем уровне, если только в мае не будет интенсивных дождей, сообщил журналистам во Владивостоке глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай . По его словам, опасность такого стечения событий сегодня сохраняется.

«Нас меньше волнует весеннее половодье как таковое, но больше волнует наложение его на дождевые паводки. Если вдруг в мае пойдет интенсивный дождь, а такая вероятность, к сожалению, существует, тогда выходы рек из берегов могут быть достаточно интенсивными», — сказал Кубай.

Как пояснила начальник отдела гидрологии Пригидромета Татьяна Березнева, вскрытие рек в крае пройдет в первой декаде апреля, что близко к средним многолетним датам. Весенний подъем уровня воды в верховьях рек составит от 0,6 до 1,5 метра, в нижнем и среднем течении рек на 1,6−3 метра.

«При прохождении максимальных уровней половодья возможен выход воды из низких берегов с подтоплением сельхозугодий и отдельных участков дорог в поймах рек Уссури, Арсеньевка, Илистая и Малиновка. Наиболее паводкоопасные районы для нас это Спасский, Черниговский, Чугуевский, Кировский, Яковлевский, Михайловский, Красноармейский и Дальнереченский», — сказала Березнева.