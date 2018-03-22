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Подтопление грозит частному сектору в Искитимском районе
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Подтопление грозит частному сектору в Искитимском районе 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Риск возникновения заторов и выхода реки из берегов есть. Еще один показатель, от которого зависит интенсивность паводка — средняя высота покрова и плотность снега.
Специалисты учитывают всю сложность ситуации. Большая часть домов Искитима находится в низине, и по территории райцентра протекают пять рек, есть участки и с высоким уровнем грунтовых вод. До периода активного таяния снега, а это может произойти уже в первых числах апреля, коммунальные службы должны избавить город хотя бы от сугробов.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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