Подтопление грозит частному сектору в Искитимском районе

Риск возникновения заторов и выхода реки из берегов есть. Еще один показатель, от которого зависит интенсивность паводка — средняя высота покрова и плотность снега.

Специалисты учитывают всю сложность ситуации. Большая часть домов Искитима находится в низине, и по территории райцентра протекают пять рек, есть участки и с высоким уровнем грунтовых вод. До периода активного таяния снега, а это может произойти уже в первых числах апреля, коммунальные службы должны избавить город хотя бы от сугробов.