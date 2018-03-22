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Новосибирских аллергиков попросили реже гулять на улице из-за загрязнённого воздуха
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Новосибирских аллергиков попросили реже гулять на улице из-за загрязнённого воздуха 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Утром 22 марта экспериментальные станции компании «Тион» зарегистрировали в Новосибирске средний уровень загрязнённости воздуха: специалисты рекомендуют аллергикам реже бывать на улице.
К 8:50 сервис CityAir оценил уровень загрязнения воздуха в Новосибирске на 4 балла из 10.
«Воздух может быть вреден для аллергиков, детей, пожилых людей, а также для людей с заболеваниями легких или сердца. Рекомендуется ограничить время пребывания на улице», — предупреждают создатели сервиса.
При этом уровень загрязнённости воздуха в центре Новосибирска оказался немного выше, чем по городу в целом, — 5 баллов. Наиболее напряжённой выглядит ситуация в Первомайском районе: 6 баллов из 10.
«22 марта метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города сохранится пониженный», — сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.
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