Водохранилище Люцзяся готовится к весеннему орошению полей

Юнцзин /пров. Ганьсу/, 21 марта / Синьхуа / — С приходом теплой погоды в бассейне реки Хуанхэ начинается пора весеннего орошения полей.

Чтобы удовлетворить потребности в поливе сельхозугодий ниже по течению реки, начиная с 8:00 21 марта объем сброса воды из водохранилища Люцзяся в уезде Юнцзин /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай / был увеличен до 650 кубометров в секунду.

Юнцзин /пров. Ганьсу/, 21 марта /Синьхуа/ — С приходом теплой погоды в бассейне реки Хуанхэ начинается пора весеннего орошения полей.

Чтобы удовлетворить потребности в поливе сельхозугодий ниже по течению реки, начиная с 8:00 21 марта объем сброса воды из водохранилища Люцзяся в уезде Юнцзин /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/ был увеличен до 650 кубометров в секунду.

Юнцзин /пров. Ганьсу/, 21 марта /Синьхуа/ — С приходом теплой погоды в бассейне реки Хуанхэ начинается пора весеннего орошения полей.

Чтобы удовлетворить потребности в поливе сельхозугодий ниже по течению реки, начиная с 8:00 21 марта объем сброса воды из водохранилища Люцзяся в уезде Юнцзин /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/ был увеличен до 650 кубометров в секунду.

Юнцзин /пров. Ганьсу/, 21 марта /Синьхуа/ — С приходом теплой погоды в бассейне реки Хуанхэ начинается пора весеннего орошения полей.

Чтобы удовлетворить потребности в поливе сельхозугодий ниже по течению реки, начиная с 8:00 21 марта объем сброса воды из водохранилища Люцзяся в уезде Юнцзин /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/ был увеличен до 650 кубометров в секунду.