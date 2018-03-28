Россию накроют ураганы и град

Россиянам предрекли ураганы и град

В зонах вероятных ЧС живут свыше 90 миллионов россиян, или 60 процентов населения страны. Если пессимистичный прогноз сбудется, годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС может достигать 1,5-2 процентов ВВП, приближаясь к отметке в 900 миллиардов рублей.

Специалисты «Антистихии» подсчитали, что за последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более трех миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали. Столь внушительные цифры связаны с глобальным изменением климата и хозяйственной деятельности.

7 марта сообщалось, что в России может увеличиться ежегодное число природных катастроф. По пессимистичным оценкам, в стране на территории страны будут в среднем прирастать до 16 ЧС в год.