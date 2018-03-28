Россию накроют природные катаклизмы

Россию накроют бури

В 30 регионах России в 2018 году могут произойти опасные погодные явления, сообщает РИА Новости

Вероятность чрезвычайных ситуаций, вызванных неблагоприятными погодными явлениями, в упомянутых регионах является наибольшей.

Агентство отмечает, что погода может стать причиной ущерба как населению, так и целым отраслям экономики регионов в результате подтоплений, падения деревьев, обрыва линий электропередачи, повреждения зданий, затруднений движения транспорта и работы дорожных служб.