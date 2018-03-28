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Россию накроют природные катаклизмы
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Россию накроют бури 

Рамблер 28 марта 2018
Фото: РИА Новости
В 30 регионах России в 2018 году могут произойти опасные погодные явления, сообщает РИА Новости.
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По информации агентства, град, шквалы, ураганы и другие погодные опасности ожидаются в том числе в Москве и Московской области, Крыму, Краснодарском крае и Приморье, на Алтае, Камчатке и всей территории Северо-Кавказского федерального округа, а также в Амурской, Владимирской, Иркутской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Тверской, Сахалинской и Челябинской областях. Кроме того, стихия может не обойти и Адыгею, Бурятию, Башкирию, Забайкальский, Красноярский и Пермский края.
Вероятность чрезвычайных ситуаций, вызванных неблагоприятными погодными явлениями, в упомянутых регионах является наибольшей.
Агентство отмечает, что погода может стать причиной ущерба как населению, так и целым отраслям экономики регионов в результате подтоплений, падения деревьев, обрыва линий электропередачи, повреждения зданий, затруднений движения транспорта и работы дорожных служб.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
 Ещё 26 источников 
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