Эксперты предсказали мощные заторы льда во время паводка

МОСКВА , 23 мар — РИА Новости . Мощные ледовые заторы, которые могут вызвать крупномасштабные подтопления территорий в период весеннего половодья, возможны на реках трех федеральных округов России , предупреждает Центр «Антистихия».

В последние годы число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата и хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более 3 миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах проживают свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС различного характера может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.

Отмечается, что в случае низких запасов снега, понижающих транспортирующую способность рек и отклонений отрицательных температур воздуха, «вероятен сценарий, при котором произойдет формирование длительных по времени ледовых заторов и высоких заторных подъемов уровней воды».

Эксперты уточняют, что параметры угроз чрезвычайных ситуаций в паводковый период будут рассчитаны после завершения «периода формирования паводкообразующих факторов (величина снегонакопления в водосборах рек, толщина льда на реках, глубина промерзания почвы и другие)».

Башкирия, Коми, В соответствии с предварительным прогнозом Центра «Антистихия», в 2018 году подтопления населенных пунктов и объектов экономики в период весеннего половодья ожидаются в 17 субъектах семи федеральных округов страны. В число таких регионов входят Якутия Адыгея , Алтайский, Красноярский, Приморский, Краснодарский, Ставропольский края, Новосибирская, Омская, Томская, Свердловская, Кировская, Оренбургская, Самарская и Вологодская области.

По оценке экспертов, вызывают опасения подтопленные в декабре 2017 года из-за активного таяния снега низководные мосты в Центральном федеральном округе. По данным Центра «Антистихия», всего на территории Рязанской, Липецкой и Ивановской областей в период с 16 по 21 декабря было подтоплено 13 низководных мостов.