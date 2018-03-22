Метеорологи заявили, что 2017 год отмечен погодными рекордами и огромным ущербом от стихии

ЖЕНЕВА, 22 марта. / ТАСС /. Ущерб от стихийных бедствий в 2017 году достиг $320 млрд, что представляет собой рекордную сумму. Минувший год, кроме того, стал самым теплым в истории научных наблюдений при отсутствии природного феномена Эль-Ниньо, говорится в опубликованном в четверг в Женеве заявлении Всемирной метеорологической организации (ВМО) о состоянии глобального климата.

Подчеркивается, что 2017 год наряду с 2015-м и 2016-м «вошел в число трех самых теплых лет за всю историю метеорологических наблюдений» и, кроме того, «стал самым теплым, не подвергшимся воздействию явления Эль-Ниньо». При этом он был «особенно неблагоприятным с точки зрения бедствий, оказывающих сильное влияние на экономику», констатируют в ВМО, отмечая, что по данным германской страховой компании Munich Re Group, общие потери от стихийных бедствий за 12 месяцев составили $320 млрд, и это является «самым крупным суммарным годовым ущербом».

Средние значения температуры в 2017 году были на 1,1 градуса по Цельсию выше доиндустриальных уровней, а средняя температура за 2013-2017 годы стала самой высокой за пятилетний период за всю историю наблюдений. В заявлении говорится, что глобальная температура морской поверхности была в прошлом году несколько ниже значений двух предшествующих лет, но тем не менее она заняла третье место в истории наблюдений.

В Арктике и Антарктике протяженность морского льда зимой уменьшилась до самых низких для этого сезона уровней. Что касается концентрации углекислого газа в атмосфере, то за последнюю четверть века она повысилась с 360 до 400 частей на миллион и «будет сохраняться выше этого уровня в течение жизни грядущих поколений».