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Метеорологи заявили, что 2017 год отмечен погодными рекордами и огромным ущербом от стихии
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Метеорологи заявили, что 2017 год отмечен погодными рекордами и огромным ущербом от стихии 

ТАСС 1 час назад
ЖЕНЕВА, 22 марта. /ТАСС/. Ущерб от стихийных бедствий в 2017 году достиг $320 млрд, что представляет собой рекордную сумму. Минувший год, кроме того, стал самым теплым в истории научных наблюдений при отсутствии природного феномена Эль-Ниньо, говорится в опубликованном в четверг в Женеве заявлении Всемирной метеорологической организации (ВМО) о состоянии глобального климата.
Подчеркивается, что 2017 год наряду с 2015-м и 2016-м «вошел в число трех самых теплых лет за всю историю метеорологических наблюдений» и, кроме того, «стал самым теплым, не подвергшимся воздействию явления Эль-Ниньо». При этом он был «особенно неблагоприятным с точки зрения бедствий, оказывающих сильное влияние на экономику», констатируют в ВМО, отмечая, что по данным германской страховой компании Munich Re Group, общие потери от стихийных бедствий за 12 месяцев составили $320 млрд, и это является «самым крупным суммарным годовым ущербом».
Средние значения температуры в 2017 году были на 1,1 градуса по Цельсию выше доиндустриальных уровней, а средняя температура за 2013-2017 годы стала самой высокой за пятилетний период за всю историю наблюдений. В заявлении говорится, что глобальная температура морской поверхности была в прошлом году несколько ниже значений двух предшествующих лет, но тем не менее она заняла третье место в истории наблюдений.
В Арктике и Антарктике протяженность морского льда зимой уменьшилась до самых низких для этого сезона уровней. Что касается концентрации углекислого газа в атмосфере, то за последнюю четверть века она повысилась с 360 до 400 частей на миллион и «будет сохраняться выше этого уровня в течение жизни грядущих поколений».
Эксперты обращают внимание на неуклонный рост с 1980 года «риска заболеваемости или смертности, связанного с чрезмерным теплом». Около 30% мирового населения проживает в климатических условиях, при которых как минимум 20 дней в году «отмечаются потенциально смертельно опасные значения температуры». В ВМО напоминают в этой связи о засухах 2017 года в районе Африканского Рога, наводнениях и оползнях в Шри-Ланке, ураганах в Северной Атлантике. «Начало 2018 года продолжилось на той же ноте, на какой завершился 2017 год, — с экстремальных погодных явлений, повлекших за собой гибель людей и уничтожение источников средств к существованию», — констатируют метеорологи.
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