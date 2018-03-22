Власти Подмосковья установят монитор с информацией о воздухе в Волоколамске

ТАСС: последние новости

Гидрометцентр не ожидает экстремальных событий в европейской части РФ во время половодья

В Волгоградской области и Калмыкии из-за ледяного дождя закрыли три автотрассы

Автобус из Колпашево выехал за попавшими в ДТП в Томской области пассажирами