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Передвижная лаборатория по мониторингу состояния воздуха появится в Волоколамске
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Передвижная лаборатория по мониторингу состояния воздуха появится в Волоколамске 

РИАМО 27 минут назад
Фото: РИАМО
Онлайн-табло и передвижная лаборатория по мониторингу состояния воздуха появится в подмосковном Волоколамске, сообщил журналистам в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В среду в доме правительства региона под руководством губернатора прошло совещание по разрешению ситуации в Волоколамском районе Подмосковья.
«Жители попросили в центре города сделать постоянно действующее табло и онлайн-мониторинг всего, что происходит с воздухом. Потому что, если даже будут выбросы, жители хотят знать об этом заранее», — сказал Воробьев.
Он добавил, что также в Волоколамске появится передвижная постоянно действующая лаборатория по мониторингу состояния воздуха.
Губернатор лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что полигон ТБО «Ядрово» будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.
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