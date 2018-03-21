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Пекин обнародовал план действий на 2018 год в рамках программы «Битвы за голубое небо»
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Пекин обнародовал план действий на 2018 год в рамках программы «Битвы за голубое небо» 

ИА Синьхуа 54 минуты назад
Ожидается продолжение мероприятий по дальнейшему понижению концентрации частиц PM2.5 в воздухе китайской столицы.
Как заявили в Управлении по делам охраны окружающей среды Пекина, план действий сконцентрирован на источниках и структурных изменениях атмосферного загрязнения в городе, делает акцент на таких принципиальных проблемах, как крупные дизельные автомобили, пыль в воздухе и устранение летучих органических веществ. Будет продвигаться улучшение качества воздуха.
В плане действий также отражен подход по устранению неотносящихся к функциям Пекина как столицы позиций, а также к усилению ликвидации и выведения за пределы Пекина предприятий обычной обрабатывающей промышленности. —0—
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