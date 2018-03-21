Пекин обнародовал план действий на 2018 год в рамках программы «Битвы за голубое небо»

Ожидается продолжение мероприятий по дальнейшему понижению концентрации частиц PM2.5 в воздухе китайской столицы.

Как заявили в Управлении по делам охраны окружающей среды Пекина, план действий сконцентрирован на источниках и структурных изменениях атмосферного загрязнения в городе, делает акцент на таких принципиальных проблемах, как крупные дизельные автомобили, пыль в воздухе и устранение летучих органических веществ. Будет продвигаться улучшение качества воздуха.

В плане действий также отражен подход по устранению неотносящихся к функциям Пекина как столицы позиций, а также к усилению ликвидации и выведения за пределы Пекина предприятий обычной обрабатывающей промышленности. —0—