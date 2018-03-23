На Армению надвигается циклон — главный метеоролог Армении предупредил об опасности

ЕРЕВАН , 23 мар — Sputnik . Опасное природное явление ожидается на территории Армении в ближайшие дни, сообщил в пятницу журналистам начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян.

По его словам, проникающие в Армению теплые воздушные массы столкнутся с холодными воздушными потоками над Черным морем.

"В результате сформируется мощный фронт, под воздействием которого на территории Армении с полудня 24 марта до полудня 25 марта будут наблюдаться опасные по своей силе ветры", — отметил синоптик.

В Ширакской, Лорийской, Тавушской, Гегаркуникской, Сюникой областях и Нагорном Карабахе сила ветра может достигнуть 30-35 метров в секунду, а в Котайке, Армавире , Арагацотне, Арарате , Вайоц Дзоре и Ереване — 20-25 метров в секунду.

"В результате чего могут быть обрушены деревья, снесены крыши, рекламные щиты, электрические линии и другие предметы", — добавил Суренян.

Синоптик призвал граждан страны быть аккуратнее во время ветров.

Несмотря на ветер и облачную погоду, установившуюся в Армении, начиная с субботы, температура воздуха повысится на 5-6 градусов, сказал Суренян.

"Вы почувствуете теплый и влажный воздух. В долинах Сюникской области (Мегри, Капан и другие районы) завтра будет 31-33 градусов тепла. В Араратской долине прогнозируется 26-28 тепла, а в Тавушской области — 28 градусов выше нуля. В горных районах Ширака, Гегаркуника, Котайка, Арагацотна и Вайоц Дзора днем прогнозируются 20 градусов тепла", — подчеркнул он.

Начиная с 25 марта, температура начнет понижаться на 3-4 градуса, а с 27 марта снова потеплеет.

По данным Армгидрометцентра, 28-30 марта на территории Армении местами пройдут дожди.