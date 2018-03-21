Увлажнение воздуха дома

Если вы ощущаете сонливость и быстро утомляетесь — то задумайтесь о недостаточной влажности воздуха в вашем доме. Если воздух недостаточно увлажнен, то может появиться синдром «сухих» глаз. В доме всегда нужно поддерживать комфортный микроклимат, а для этого возьмите на заметку наши советы по увлажнению воздуха.

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Нужно знать, что оптимальная влажность в жилых помещениях — 40-60%. В зимних садах влажность может достигать 55-75%.

Первое, что можно делать — это регулярно проветривать квартиру минимум 3 раза в день по 15 минут. Чем шире будут открыты окна, тем быстрее помещение проветрится.

Но это не самым эффективный способ увлажнения воздуха. Летом, в жару воздух довольно сухой, поэтому в такую погоду одним лишь проветриванием не обойтись, полноценного увлажнения воздуха оно не обеспечит. А вот зимой, когда батареи очень сильно сушат воздух и иногда пересушивают его, проветривание будет очень действенным.

Летний период требует своего подхода.

Поставьте везде емкости с водой. Пусть это будут даже вазы со свежесрезанными цветами, привезенными с дачи. Испаряющаяся вода обеспечит хорошее увлажнение воздуха в комнате. Не забывайте регулярно менять воду в вазах. Способ достаточно эффективен для повышения влажности воздуха в помещении, однако не очень гигиеничен. Поэтому тщательнее следите за состоянием воды, не допуская размножения микроорганизмов и бактерий.

Заведите растения в квартире. Увлажнение воздуха в этом случае происходит за счет испарения воды через листья растений. Помимо повышения влажности воздуха, происходит его ионизация. А в ряде случаев, благодаря способности растений выделять особые органичекие вещества, воздух очищается и дезинфицируется.

Подходят растения — домашний папоротник, циперус, комнатная липа, фикус, драцена, гибискус. Помимо всего прочего, нефролепис (папоротник) способен устранять содержащиеся в воздухе вредные вещества вроде формальдегида, ксилола и толуола.

Есть еще более эффективные методы — специальные приборы, благодаря которым возможно поддержание в помещении заданного уровня влажности.

Какие выбрать увлажнители воздуха? Видов увлажнителей воздуха несколько — традиционные, паровые и ультразвуковые. В первом случае приборы прогоняют сухой воздух через влажную губку, паровые оборудованы ионизирующим серебряным стержнем, а ультразвуковые очищают воду и распыляют ее вибрирующей мембраной.

Распространенным способом является— увлажнитель холодного пара. Увлажнение воздуха происходит в этом случае благодаря испарениям частиц холодной воды. В использовании прибор крайне прост — в специальный резервуар заливается вода, после этого вентилятору остается лишь прогнать воду через специальные фильтры.

Насыщение воздуха влагой в паровых моделях происходит за счет испарения горячей воды. Температура пара — 50-60 градусов. В качестве испаряющего элемента в приборе используется пара электродов, погруженных в воду. Устройство отвечает всем требованиям безопасности, но, учитывая температуру пара, увлажнитель не рекомендуется приобретать в дом, где есть маленькие дети.

Ультразвуковая модель увлажнителя пользуется высоким спросом у потребителей. Прибор позволяет максимально контролировать уровень влажности в комнатах. Увлажнитель крайне эффективен, компактен и потребляет минимум электроэнергии. Несмотря на массу плюсов, есть и минусы — для увлажнителя требуется деминерализация воды. В противном случае мебель покроется белым налетом после высыхания осевших капелек воды с растворенными в ней солями.

При выборе способа увлажнения воздуха, четко поставьте задачу и определите какому помещению в первую очередь требуется увлажнение. Так, в детской комнате рекомендуется использовать безопасный холодный увлажнитель и регулярно проветривать помещение. А в других комнатах оптимален ультразвуковой прибор при условии использования дистиллированной воды. Комнатные растения и живые цветы в вазонах актуальны для всех видов помещений.