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В Москве обрушилась кровля административного здания, сообщил источник
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В Москве обрушилась кровля административного здания, сообщил источник 

РИА Новости 56 минут назад
РИА НОВОСТИ. КРОВЛЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА РЕКОНСТРУКЦИИ, ОБРУШИЛАСЬ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ НА ПЛОЩАДИ 80 КВ МЕТРОВ, ПОСТРАДАВШИХ НЕТ — ИСТОЧНИК
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