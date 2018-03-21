Сильный гололед обещают в Нижегородской области 22 и 23 марта 

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на метеопрогноз, в четверг в большинстве районов ожидаются кратковременный снег, слабая метель. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10°, днем -1…-6°.
23 марта кратковременный снег, мокрый снег, слабая метель. Ветер юго-западный 4-9 м/с, днем отдельные порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12°, при прояснениях до -18°, днем -3…+2°.
На отдельных участках дорог вероятны накат и гололедица.
МЧС рекомендует населению в условиях гололеда и осадков ограничить использование автотранспорта, по возможности воздержаться от поездок по городу.