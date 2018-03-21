В Адыгее ветер сорвал крышу сельской школы

Часть кровли здания сельской школы в станице Абадзехская в Адыгее сорвал сегодня днём порыв ветра. Как передаёт региональная пресса со ссылкой на официальные источники в правительстве, пострадавших в результате происшествия нет.

Известно, что случившееся имело место быть примерно в 13:00 мск. В этот момент внутри здания находились дети и подходил к концу очередной урок. Внезапно ветер поднял в воздух часть крыши, напугав школьников и сотрудников учреждения. К счастью, никто не пострадал. По данным местных властей, стихия повредила порядка 500 кв. метров кровли. Руководство республики поставлено в известность о данном инциденте и держит ситуацию на контроле. Восстановить перекрытие обещают в ближайшие дни. Ремонтные работы начнутся уже завтра. Средства на эти цели будут выделены из специального резервного фонда.

Ранее мы писали, что в Ростове ураганный ветер раскрутил подъемный кран. Очевидцами данного инцидента стали местные жители, которые успели запечатлеть происходящее на камеры смартфонов и выложить видео в сеть. Несколькими днями ранее в Севастополе сильный ветер завалил деревья в жилом районе.

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